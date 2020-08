A Berlino il vertice dei ministri degli Esteri europei: perché i casi di Turchia e Bielorussia svelano i limiti dell’Ue (Di mercoledì 26 agosto 2020) Domani i ministri degli Esteri dell’Unione europea si riuniranno a Berlino per il Gymnich meeting, due giorni di vertice informale (ma consuetudinario) per discutere gli ultimi sviluppi geopolitici. Quest’anno l’agosto europeo è ricco di eventi destabilizzanti: l’esplosione catastrofica a Beirut, un colpo di stato in Mali, le tensione sempre più pericolosa tra Turchia e Grecia nel Mediterraneo orientale, la rivolta in Bielorussia e l’avvelenamento dell’oppositore russo Alexey Navalny. Tutto questo senza che siano venuti a mancare i soliti colpi bassi tra Washington e Pechino nel contesto della nuova guerra fredda. Prima del vertice c’è stato anche un vertice ... Leggi su open.online

DiplomaziaTW : RT @formichenews: ???? Riparte (forse) la Difesa europea. Ecco l’agenda del vertice di Berlino, #Libia inclusa ?? L'articolo di @SPioppi ??… - dianaseverati : RT @formichenews: ???? Riparte (forse) la Difesa europea. Ecco l’agenda del vertice di Berlino, #Libia inclusa ?? L'articolo di @SPioppi ??… - formichenews : ???? Riparte (forse) la Difesa europea. Ecco l’agenda del vertice di Berlino, #Libia inclusa ?? L'articolo di… - ALisimberti : RT @francescatotolo: Vertice di #Berlino sulla #Libia, #19gennaio: la rappresentazione plastica del peso politico dell’Italia sulla questio… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlino vertice Riparte (forse) la Difesa europea. Ecco l'agenda del vertice di Berlino, Libia inclusa Formiche.net Tensioni tra Grecia e Turchia nel Mediterraneo orientale, Berlino tenta la mediazione

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, vola ad Atene e Ankara in vista del vertice informale tra i ministri degli Esteri europei in programma a Berlino il 27 e 28 agosto ...

Riparte (forse) la Difesa europea. Ecco l’agenda del vertice di Berlino, Libia inclusa

Lorenzo Guerini e i colleghi dell'Unione europea si ritrovano oggi a Berlino. Tra Libia e frizioni Grecia-Turchia, sono ancora le acque calde del Mediterraneo a dominare l'agenda. Sul fronte interno, ...

Il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, vola ad Atene e Ankara in vista del vertice informale tra i ministri degli Esteri europei in programma a Berlino il 27 e 28 agosto ...Lorenzo Guerini e i colleghi dell'Unione europea si ritrovano oggi a Berlino. Tra Libia e frizioni Grecia-Turchia, sono ancora le acque calde del Mediterraneo a dominare l'agenda. Sul fronte interno, ...