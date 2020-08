Yumi, robot collaborativo che fa 450 test sierologici all’ora (Di martedì 25 agosto 2020) I robot alleati nella lotta al coronavirus. Al Politecnico di Milano hanno progettato Yumi, il robot collaborativo di ABB, perché sia in grado di aiutare a sveltire le procedure dei test sierologici negli ospedali. A regime potrebbe automatizzare fino al 77% delle operazioni necessarie per svolgere i test e analizzare fino a 450 campioni all'ora.Il robot si occupa di lavare le piastre usate per analizzare il siero del paziente. Un gesto banale e ripetitivo come azionare un piccolo pistone che va però fatto al momento giusto e con accuratezza dal tecnico di laboratorio, costretto a eseguirlo migliaia di volte per migliaia di test. Lo scopo del progetto, sviluppato dal Politecnico di Milano in collaborazione con ABB e IEO, ... Leggi su ilfogliettone

