Referendum, nel PD Bonaccini e Martina per il Sì, Boldrini e Orifini per il No. Zingaretti a Conte: "Servono modifiche" (Di martedì 25 agosto 2020) Il Referendum sul taglio dei parlamentari su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi a settembre sta mettendo in crisi il PD che non ha ancora una posizione ufficiale per il "Sì" o per il "no", ma ha al suo interno diverse anime che si sono schierate per l'una o l'altra risposta, mentre il segretario Nicola Zingaretti chiede al Premier Giuseppe Conte di procedere prima alle modifiche dei regolamenti.A favore del "Sì" si è schierato il Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ha anche sottolineato che votare come chiedono i 5 Stelle non è antipolitica ed è necessario che il PD si schieri. Sul fronte opposto Laura Boldrini, ex Presidente della Camera, che ha spiegato:"Ho presieduto una Camera ... Leggi su blogo

LauraGaravini : Il taglio dei parlamentari riduce la rappresentanza di noi italiani all'estero. Per questo è importante votare No a… - Daniele_Manca : Le paure di questa politica I partiti che si orientano a indicare «libertà di coscienza» nel referendum per la ridu… - fattoquotidiano : REFERENDUM TAGLIO DEI PARLAMENTARI Onorevole Martina, quali sono le ragioni del suo “sì”? [Leggi l'intervista compl… - DelMoroMassimo1 : RT @LauraGaravini: Il taglio dei parlamentari riduce la rappresentanza di noi italiani all'estero. Per questo è importante votare No al ref… - RoccoTodero : Questa del #Referendum2020 è sopratutto una battaglia politica. A me i buonisti della coerenza non mi convincono: h… -