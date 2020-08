Quest’uomo non è il «portavoce degli immigrati», ma il rapper Drake e la citazione è falsa (Di martedì 25 agosto 2020) Martedì 25 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto su Facebook una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un post pubblicato il 24 agosto sul social network. Il post oggetto della nostra verifica contiene la foto di un uomo, vestito con un giubbotto mimetico, e un testo che recita: «portavoce degli immigrati: “Giusti 15 anni per Salvini”. Cosa gli rispondiamo?». Il riferimento è al caso Open Arms, la vicenda giudiziaria che vede il leader della Lega Matteo Salvini accusato dei reati di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio per aver impedito alla nave della ong spagnola Open Arms di attraccare al porto di Lampedusa nell’agosto del 2019, quando era ministro dell’Interno. Lo scorso 30 luglio il Senato della Repubblica ha concesso al ... Leggi su facta.news

