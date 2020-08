«Piste piene in discoteca, nessuno ci misurava la temperatura o ci imponeva la mascherina» (Di martedì 25 agosto 2020) Sul Giornale la testimonianza di Francesco, un ragazzo di 21 anni di Roma risultato positivo al Covid alla vigilia di Ferragosto, di ritorno da una vacanza in Sardegna. Oggi è in quarantena. Racconta la sua esperienza. «Ci dicevano che era meglio passare l’estate in Italia e così abbiamo fatto. Ci dicevano che in discoteca si poteva andare semplicemente mettendo la mascherina. E abbiamo seguito le regole. Noi giovani facciamo quello che è consentito e che ci viene detto: dopo i primi tamponi siamo stati tutti molto responsabili, ci siamo isolati e stiamo tutti rispettando in modo ligio la quarantena. Per settimane, da giugno in avanti, ci hanno fatto percepire che non c’era più pericolo e il virus non c’era più, hanno dato degli allarmisti ai medici che sostenevano il contrario. Noi ventenni ... Leggi su ilnapolista

«Piste piene in discoteca, nessuno ci misurava la temperatura o ci imponeva la mascherina»

Una corsia rossa sulla Miranese: è la nuova pista per le biciclette

Due nuovi tratti approvati in giunta per via Altinia a Dese e via Trezzo fino alla stazione: «Arriviamo a 200 chilometri» MESTRE. Ciclabilità: altre due piste per oltre 300 mila euro approvate dalla g ...

Viviana e Gioele, per inquirenti piste ancora tutte aperte

La tragica fine della mamma dj e del suo bambino di 4 anni resta ancora piena di buchi neri tra ipotesi di omicidio-suicidio e caduta accidentale Messina - Sono cauti i magistrati e i medici legali ch ...

