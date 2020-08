Napoli, Giuntoli: «Callejon unico nel suo genere. Il sostituto è in casa» (Di martedì 25 agosto 2020) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Castel di Sangro. Ecco le sue dichiarazioni: MERCATO – «Il mercato non è ancora partito, si fanno tanti discorsi, ma non ci sono presupposti per chiudere, tutti si leccano le ferite delle perdite e si fanno delle previsioni sulle perdite future. Il mercato è in stallo, speriamo da settembre di fare sul serio». sostituto Callejon – «Callejon è stato unico nel suo genere, tutta la fascia, dava equilibrio, in una squadra diversa, secondo me Rino sa utilizzare altri come Politano ... Leggi su calcionews24

