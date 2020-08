MotoGp, Alex Marquez e il retroscena sull’incidente di Vinales: “ho visto qualcosa staccarsi…” (Di martedì 25 agosto 2020) L’incidente occorso a Maverick Vinales durante il Gran Premio di Stiria è ancora sotto gli occhi di tutti, l’impianto frenante che va in tilt e il pilota che si lancia dalla sua Yamaha, schiantatasi poi a 200 km/h contro le barriere. Un crash che avrebbe potuto avere conseguenze clamorose se lo spagnolo non fosse sceso al volo dalla M1, mostrando coraggio e grande lucidità. In relazione a quanto accaduto in curva 1, Alex Marquez ha rivelato un curioso particolare sfuggito agli occhi dei più, ammettendo di aver visto qualcosa di strano: “ho visto qualcosa staccarsi dalla sua Yamaha, all’inizio ho pensato che fosse un pezzo di legno recuperato in pista, invece forse era una parte dell’impianto frenante. Una ... Leggi su sportfair

