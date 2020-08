Milan, Massara su Aurier: «Non ci sono le condizioni per pensare a lui» (Di martedì 25 agosto 2020) Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato di Serge Aurier nel corso della conferenza stampa Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato di Serge Aurier, terzino del Tottenham, nel corso della conferenza stampa fatta insieme a Ivan Gazidis e Paolo Maldini. Ecco le parole del dirigente rossonero: «Ci sono tanti nomi accostati al Milan, alcuni realistici e altri meno. Lui è un ottimo giocatore ma non ci sono le condizioni per pensare a lui, non può essere un obiettivo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

