McLaren - Svelata la monoscocca per i modelli ibridi (Di martedì 25 agosto 2020) La McLaren ha svelato il primo tassello della nuova generazione di modelli ibridi che debutteranno a partire dal 2021. Si tratta di una inedita monoscocca in carbonio sulla quale saranno sviluppate le vetture, che riveste un ruolo importante tanto quanto la prima Monocell della 12C. Pronta per l'ibrido. La nuova piattaforma è stata progettata appositamente per i powertrain elettrificati ed è il frutto del lavoro del nuovo McLaren Composites Technology Centre di Sheffield. Riduzione del peso e sicurezza sono gli elementi fondamentali, ottenuti grazie a lavorazioni inedite e soluzioni tecniche di nuova concezione. Fino ad oggi solo hypercar. Al di là delle Hypercar P1 e Speedtail della Ultimate Series, costruite in serie limitata, la McLaren ... Leggi su quattroruote

Ultime Notizie dalla rete : McLaren Svelata McLaren, svelata la monoscocca per i modelli ibridi - Quattroruote.it Quattroruote Svelata la monoscocca per i modelli ibridi

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora p ...

Lanzante LM 25 Edition, omaggio al successo della F1 GTR a Le Mans 1995

Lanzante ha presentato ufficialmente la LM 25 Edition, sette esemplari McLaren caratterizzati da uno speciale pack di personalizzazione che ha lo scopo di celebrare l’anniversario del successo della F ...

Il nuovo numero di Quattroruote vi aspetta in edicola e in edizione digitale. Un appuntamento da non perdere, che vede il proprio punto di forza nelle prove su strada, impreziosite da analisi ancora p ...Lanzante ha presentato ufficialmente la LM 25 Edition, sette esemplari McLaren caratterizzati da uno speciale pack di personalizzazione che ha lo scopo di celebrare l’anniversario del successo della F ...