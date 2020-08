L’ultimo bastione della minoranza bianca (Di martedì 25 agosto 2020) La seconda guerra civile americana inizierà nella notte fra il 3 e il 4 novembre, quando Trump pretenderà di aver vinto le elezioni, se i primi risultati gli saranno favorevoli, oppure strillerà che è in corso una gigantesca frode , se dalle urne sembrerà uscire una maggioranza per il candidato dem Joe Biden. In entrambi i casi, lo scontro sarà frontale: non solo su Twitter, nelle televisioni e sui giornali ma nelle aule di tribunale e, poco dopo, nelle piazze. … Continua L'articolo L’ultimo bastione della minoranza bianca proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

