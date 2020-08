Lecce, nessun positivo al Covid-19 dopo il raduno di domenica (Di martedì 25 agosto 2020) Il Lecce ha comunicato che nessun calciatore è risultato positivo dopo i test effettuati domenica sera A parte Tachtsidis, positivo al Covid-19 ma in Grecia, il Lecce ha comunicato che nessun calciatore è risultato positivo al Coronavirus dopo i test effettuati domenica sera. «L’U.S. Lecce comunica che dopo il raduno di domenica sera, il gruppo squadra si è sottoposto, nella mattinata di ieri, ad attività di screening preliminari per accertare l’assenza di positività al Covid-19. I test sierologici e molecolari hanno dato esito negativo ... Leggi su calcionews24

LECCE – Domani comincia l’era Corini. Coda, spunta un altro possibile partner d’attacco: le ultime in casa giallorossa

Parte ufficialmente domani mattina alle ore 11 l’avventura di mister Eugenio Corini alla guida dell’Us Lecce. Il tecnico bresciano, infatti, come ha comunicato poco fa l’ufficio stampa giallorosso, sa ...

