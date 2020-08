Il lockdown fa un morto e nessuno ne parla (Di martedì 25 agosto 2020) 00:00 Conte commissaria la Azzolina secondo alcuni giornali. 02:20 E il giornale unico del virus continua la sua battaglia per metterci paura, la Verità ci dice quello che nascondono sul virus. 04:25 L’infettivologo Mastroianni dice al Fatto che è la settimana decisiva. Se vabbè! 06:08 Il governatore Musumeci continua solitario la sua battaglia contro gli sbarchi e Avvenire racconta della scia di morte che oggi non fa notizia perché non c’è Salvini al Viminale. 08:05 Travaglio continua la sua inutile battaglia sui furbetti del bonus dei 600 euro e spiattella i finanziatori di Calenda inventandosi il fatto che sono poteri forti: ecco a cosa serve la trasparenza dei manettari. 09:05 lockdown, il suicidio di un imprenditore a Firenze per la crisi che fa notizia solo sul Giornale e il Tempo. 10:35 Nel frattempo dal Sole ... Leggi su nicolaporro

Ultime Notizie dalla rete : lockdown morto Il lockdown fa un morto e nessuno ne parla Nicola Porro Terrorizzata dal lockdown, 19enne inglese si è tolta la vita

Le vittime della pandemia di coronavirus che ha colpito il mondo non sono soltanto coloro che si ammalano di Covid-19. C'è anche chi perde la vita per motivi non strettamente connessi al contagio. È i ...

Morto a 116 anni l’uomo più vecchio del mondo

E’ morto a 116 anni in Sudafrica Fredie Blom, considerato l’uomo più vecchio del mondo. Lo ha reso noto la famiglia precisando che si ritiene che si sia trattata di “morte naturale” non provocata dall ...

