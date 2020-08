“Ho sofferto”, Aurora Ramazzotti sbotta dopo le parole della Lucarelli (Di martedì 25 agosto 2020) Aurora Ramazzotti ha deciso di intervenire in merito alle parole scritte da Selvaggia Lucarelli che riguardano un episodio del passato legato al suo aspetto fisico. Aurora Ramazzotti, Fonte foto: Instagram (@therealAuroragram)E’ successo tutto poche ore fa, la figlia ormai grande si Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è intervenuta in risposta ad un post scritto sui social da parte di Selvaggia Lucarelli, che si collegava a tutta la questione legata a Chanel Totti. La ragazza minorenne infatti è stata messa in copertina su Gente in costume con una parte del corpo in bellavista, episodio che ha provocato l’ira dei genitori Francesco Totti e Ilary Blasi. Aurora ... Leggi su chenews

Robert183001 : @cine_matismo È uguale, solo molto più intense e durature. Ne ho sofferto tanto tanto per anni. Io non li chiamo mo… - eleonorasworld : Grazie di tutto Pipa, ti ho amato e ho sofferto quando ti cacciarono dalla squadra ma ora è arrivata la fine ricono… - rolandoncehp : Fred,ci sono passato qualche mese fa. La mia ex è sparita senza spiegazioni e per di più con il mio migliore amico.… - essexelle : @il_Maggiore Divertita è na parolona. Ho sofferto da rifugio boè fino in cima al pizzo boè a capanna fassa ma la so… - mochisaam : In terza liceo, eravamo tu ed io contro il mondo. Ho sofferto molto, quando ti ho lasciato. Sentivo che ci saremmo… -

Ultime Notizie dalla rete : “Ho sofferto”