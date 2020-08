Fabio Rovazzi è negativo al Covid-19 dopo la partita con Briatore e Mihajlovic in Sardegna (Di martedì 25 agosto 2020) dopo Sinisa Mihajlovic, anche Flavio Briatore è risultato positivo al Covid-19. Entrambi erano presenti all'ormai chiacchierata partita di calcetto sul campetto di calcio dell'Hotel Cala di Volpe in Costa Smeralda, dove si sono fatti fotografare al fianco di Andrea Della Valle, Paolo Bonolis e il figlio Davide (entrambi negativi al tampone), il commentatore Dario Marcolin e il giornalista Gabriele Parpiglia. Alla partita, organizzata dal petroliere Hormoz Vasfi, era sceso in campo anche Fabio Rovazzi. Pure il videomaker ha trascorso le sue vacanze estive in Sardegna ma (per fortuna) non è entrato in contatto con il virus. Infatti attraverso le sue storie di Instagram ha rivelato di essere negativo: ... Leggi su blogo

Negli ultimi mesi Briatore ha più volte preso di mira il governo per le misure restrittive imposte durante l'emergenza Coronavirus (non ultima quella relativa alla chiusura delle discoteche).

Flavio Briatore così come Sinisa Mihajlovic sono risultati essere positivi al Covid 19. La partita di calcetto organizzata lo scorso 14 agosto nel campo da gioco dell'Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo.

Negli ultimi mesi Briatore ha più volte preso di mira il governo per le misure restrittive imposte durante l'emergenza Coronavirus (non ultima quella relativa alla chiusura delle discoteche). Flavio Briatore così come Sinisa Mihajlovic sono risultati essere positivi al Covid 19. La partita di calcetto organizzata lo scorso 14 agosto nel campo da gioco dell'Hotel Cala di Volpe di Porto Cervo.