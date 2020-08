Conferme su Flavio Briatore positivo al Covid: è ricoverato e non sta bene (Di martedì 25 agosto 2020) Si pensava inizialmente ad una bufala, ma in questi minuti arrivano Conferme a proposito della notizia che vede Flavio Briatore positivo al Covid. Ho parlato proprio di lui nella giornata di ieri, con una smentita necessaria a proposito di alcune dichiarazioni che il diretto interessato avrebbe rilasciato a proposito delle donne, e più in particolare sulle mogli dei poveri. Oggi tocca tornare su un personaggio diventato famoso soprattutto con la Formula 1 ed il team benetton tra gli anni '80 e '90. Flavio Briatore positivo al Covid: la notizia pare confermata Non abbiamo notizie ufficiali in merito da parte della struttura ospedaliera che a quanto pare lo sta ospitando, ma l'annuncio su ... Leggi su optimagazine

