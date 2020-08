Carrara: Sindaco, inammissibile sassaiola contro Forze dell’ordine (Di martedì 25 agosto 2020) Il Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale commenta le immagini della sassaiola contro le Forze dell'ordine intervenute sabato notte per sedare una rissa a Marina di Carrara Leggi su firenzepost

CARRARA – «Voglio esprimere piena solidarietà alle forze dell’ordine per quello che è accaduto sabato notte: gli agenti si sono comportati in maniera encomiabile vista la situazione. Le immagini mi ha ...

"Serve subito un’azione concreta"

"Si riunisca al più presto il comitato provinciale per l’ordine pubblico". A chiedere un tavolo è l’ex sindaco candidato alle regionali per ‘Orgoglio Toscana’, Angelo Zubbani. "Il problema della viole ...

