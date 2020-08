Caos procure, Cantone chiede il processo per Palamara (Di martedì 25 agosto 2020) La procura di Perugia ha chiesto il rinvio a giudizio per Luca Palamara. L'ex consigliere del Csm è accusato di diversi episodi di corruzione. La richiesta di rinvio a giudizio, formalizzata dal procuratore Raffaele Cantone e dai sostituti Gemma Miliani e Mario Formisano, riguarda anche l'imprenditore Fabrizio Centofanti e l'amica del magistrato Adele Attisani (anche loro accusati di corruzione) e Giancarlo Manfredonia, titolare di un'agenzia di viaggi, accusato invece di favoreggiamento. Stralciata la posizione dell'ex consigliere del Csm Luigi Spina che ha chiesto la sospensione del procedimento e la messa in prova per violazione del segreto, su cui, dopo il parere favorevole della procura, è attesa decisione del giudice. Per un altro episodio di rivelazione del segreto e per l'accusa di favoreggiamento la procura ha chiesto ... Leggi su iltempo

petergomezblog : I pm di Perugia chiedono il rinvio a giudizio per Luca #Palamara - fattoquotidiano : Caos procure, pm di Perugia chiedono il rinvio a giudizio per Luca Palamara - Adnkronos : Caos procure, pm Perugia chiedono rinvio a giudizio per #Palamara - tempoweb : Caos procure, Cantone chiede il processo per #Palamara - DimezzatiS : RT @petergomezblog: I pm di Perugia chiedono il rinvio a giudizio per Luca #Palamara -