Bimba di 4 anni cade da un balcone al terzo piano mentre gioca a nascondino: è grave (Di martedì 25 agosto 2020) Una bambina di tre anni è caduta dal terrazzo di casa al terzo piano di uno stabile di Sestri Levante (Genova), da un’altezza di circa 10 metri. La bambina, secondo le prime informazioni, è ancora viva anche se in condizioni gravissime. È stata trasferita all’ospedale Gaslini con l’elicottero dei vigili del fuoco.La piccola si trovava in casa con il fratellino di 5 anni e il cugino di 13 quando è successo l’incidente. Lo hanno accertato i carabinieri di Sestri Levante. La zia della Bimba li aveva lasciati soli in casa per fare una commissione. Secondo il racconto del cugino, i tre stavano giocando a nascondino quando improvvisamente la ... Leggi su huffingtonpost

fattoquotidiano : Padova, bimba di 5 anni grave. Luca Zaia: “Per un’altra patologia, non per il Covid” - ItalianAirForce : L'equipaggio di un Falcon 900 dell'#AeronauticaMilitare ha effettuato nella notte un #TrasportoSanitarioUrgente a f… - lapieppy : RT @andabrez: Soffrire per amore già a 4 anni. Il bimbetto correva spensierato. A ore 9 è apparsa una bimba con le codine. Lui è rimasto gi… - Mariann12068811 : @Estrellitatish1 Ma esattamente chi ti credi di essere per giudicare la vita altrui? Ti dovresti vergognare a mette… - HuffPostItalia : Bimba di 4 anni cade da un balcone al terzo piano mentre gioca a nascondino: è grave -