Altri 52 positivi al Billionaire. Bufera su Flavio Briatore (Di martedì 25 agosto 2020) Altri 52 casi legati al Billionaire, focolaio Covid nella movida della Costa Smeralda. Dopo i primi undici tamponi risultati positivi dopo le analisi del Policlinico di Cagliari pochi giorni fa, i risultati dei test effettuati sulla catena dei contatti hanno evidenziato 52 nuovi contagi legati al locale di Flavio Briatore. Salgono dunque a 63 i contagi nel noto locale della Costa Smeralda, un vero e proprio focolaio su cui si stanno concentrando molte delle energie dell'Unità anti crisi del Nord Sardegna. Briatore è inoltre protagonista di una polemica con il sindaco di Arzachena Roberto Ragnedda, reo secondo l'imprenditore di aver preso di mira la movida prendendosela soprattutto con la sua attività. Il manager è ora finito nel mirino degli utenti dei ... Leggi su iltempo

borghi_claudio : Ma a Lampedusa si sbrigano o no a chiudere le #discoteche? ++ Migranti: Musumeci, altri 58 positivi a Lampedusa ++… - matteosalvinimi : Altri 58 positivi a Lampedusa. Vogliono mettere le mascherine ai nostri figli in classe, intanto fanno sbarcare mig… - Giorgiolaporta : Sceso dall’aereo a #Roma da un paese fortemente a rischio, nessuno mi ha fatto #tamponi o test rapidi per sapere se… - PresJuni : RT @manginobrioches: Altri 52 positivi al #Billionaire. Questi hotspot pieni di #migranti infetti sono una rovina. - MatteoProg : Altri 52 positivi #COVID19 al #billionaire. Questi #hotspot di coglioni stanno mettendo in pericolo la salute pubb… -