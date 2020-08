Sylvester Stallone: «Ho raggiunto tutto quello che volevo. I sogni, a volte, si avverano» (Di lunedì 24 agosto 2020) Durante il collegamento streaming con i ragazzi Sylvester Stallone ha raccontato del suo nuovo film, Samaritan. “Samaritan è un’idea fantastica. Mentre Dredd dava una visione oscura dei supereroi, Samaritan parla di un vecchio supereroe che non vuole più esserlo. E’ un tema molto realistico e ho scelto di interpretare questo ruolo perchè penso possa essere l’inizio di una nuova serie”, Sylvester Stallone ospite del Giffoni Film Festival in collegamento streaming, racconta ai ragazzi quella che sarà la sua prossima avventura cinematografica: “Samaritan”, film diretto da Julius Avery, in uscita nel 2021, in cui tornerà a vestire i panni di un supereroe, ma questa volta ormai in pensione “Credo che in molti si identificheranno nei ... Leggi su domanipress

Sylvester Stallone orgoglioso dell'omaggio che la città di Hope, in Canada, dove è stato girato il film, fa ad uno dei suoi personaggi cult, John Rambo. Vale la pena di fare un giro, di tanto in tanto ...

