Sabrina Beccalli, trovate tracce di sangue in casa dell'ex di Pasini. L'uomo accusato di omicidio (Di lunedì 24 agosto 2020) tracce di sangue sono state trovate dal Ris sul pianerottolo dell'appartamento di Crema in cui si sospetta che Sabrina Beccalli la notte di Ferragosto sia stata uccisa da Alessandro Pasini , in ... Leggi su leggo

MediasetTgcom24 : Scomparsa Sabrina Beccalli, trovato sangue in appartamento a Crema #crema - infoitinterno : Sabrina Beccalli, trovate tracce di sangue in casa dell'ex di Pasini. L'uomo accusato di omicidio - planetpaul65 : RT @Agenzia_Ansa: Il Ris ha trovato tracce di sangue sul pianerottolo e nel bagno dell'abitazione in cui si suppone possa essere stata ucci… - stealoia : La scomparsa e la morte di Sabrina Beccalli: tutto quello che sappiamo finora @Orialiso su @repubblica… - Agenzia_Ansa : Il Ris ha trovato tracce di sangue sul pianerottolo e nel bagno dell'abitazione in cui si suppone possa essere stat… -