River Phoenix | i fan lo ricordano sui social in occasione del 50 compleanno

Il 23 agosto River Phoenix avrebbe compiuto 50 anni, i fan lo ricordano invadendo i social in un omaggio sentito. Ieri River Phoenix avrebbe compiuto 50 anni. La scomparsa prematura dell'attore lo ha strappato alla vita, e al cinema, troppo giovane, ma i fan lo hanno ricordato con omaggi affettuosi sui social media. Dopo un'ascesa fulminea a Hollywood, River Phoenix è morto nel 1993, a soli 23 anni, a causa di un'overdose. L'interprete di Belli e dannati e Stand By Me si è sentito male di fronte al Viper, celebre locale sul Sunset Strip all'epoca di proprietà di Johnny Depp. La carriera di Phoenix ha preso il via quando l'attore aveva appena 10 anni.

Dopo un'ascesa fulminea a Hollywood, River Phoenix è morto nel 1993, a soli 23 anni, a causa di un'overdose. L'interprete di Belli e dannati e Stand By Me si è sentito male di fronte al Viper, celebre ...

Per i 50 anni di River Phoenix la sorella Rain pubblica due inediti della loro band

Due inediti per i 50 anni che non compirà mai River Phoenix. È il regalo che la sorella Rain fa ai fan e l'omaggio al fratello, morto per una micidiale overdose di speedball sui marciapiedi del Sunset ...

