Michelle Hunziker scoppia la polemica dopo la foto alla Scala dei Turchi (Di lunedì 24 agosto 2020) Michelle Hunziker si è dovuta difendere dopo gli attacchi per la foto pubblicata sui social insieme a sua figlia Aurora Ramazzotti in cui le due donne posano sedute sulle bianche rocce della Scala dei Turchi a Agrigento. La Hunziker ha scritto un comunicato pubblicato direttamente sulla sua pagina “Facebook”: «Assolutamente in buona fede, arrivando dal mare con una persona locale, la quale ci dava indicazioni, ci siamo attenuti tutti alle regole stando al di là della recinzione, la quale delimita in maniera evidente l’area sequestrata della Scala dei Turchi. Solo ora ho appreso che l’intera Area è sottoposta ad un’ordinanza di interdizione per rischio frane. Venendo da mare non ci ... Leggi su musicaetesti.myblog

