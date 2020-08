Meteo: super Tempesta verso l’Europa, da record. Effetti in Italia (Di lunedì 24 agosto 2020) Ne parlano in mezzo Mondo, per loro l’Autunno Meteo è già iniziato nell’Oceano Atlantico settentrionale. Era il 19 agosto quando diversi Meteorologi di vari Centri Meteo hanno espresso la previsione di una insolita Tempesta che si stava preparando per impattare sulle Isole Britanniche. Dal 1990 ad ora, solo altre 11 tempeste di simile potenza hanno colpito il Continente ad agosto. La stagione delle tempeste nord atlantiche inizia in media ad ottobre. In Italia si parla della Tempesta, ma era un temporale di inaudita violenza, che ha interessato varie province del Veneto creando danni ingentissimi nella città di Verona. Tali temporali nulla hanno a che fare con i cicloni oceanici, infatti se derivano da modesti impulsi ... Leggi su meteogiornale

