Lutto nel giornalismo: è morto Arrigo Levi (Di lunedì 24 agosto 2020) Carlo Lanna All'età di 94 anni si spegne Arrigo Levi, Il mondo del giornalismo e della politica dice addio ad Arrigo Levi, che si è spento all’età di 94 anni. È stato un giornalista e consigliere per le relazioni esterne del Quirinale per Carlo Azelio Ciampi e Giorgio Napolitano. Ha raccontato tutti i cambiamenti più importanti dell’Italia dal dopoguerra fino agli anni ’80. Arrigo Levi era tornato a casa dopo un lungo ricovero dovuto a problematiche legate all'età. "In ospedale quando aveva sentito approssimarsi la fine ha cantato l'inno d'Israele e una filastrocca modenese, legata probabilmente alla sua infanzia", ha raccontato il il direttore del Tg5 Clemente Mimun su Twitter. Al cordoglio si ... Leggi su ilgiornale

LaStampa : Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa… - GDS_it : Lutto nel mondo del #giornalismo: è morto Arrigo #Levi, il primo a condurre un tg in Rai - zazoomblog : Lutto nel mondo del giornalismo è morto Arrigo Levi - #Lutto #mondo #giornalismo #morto - dieffepi : RT @LaStampa: Grande lutto nel mondo del #giornalismo è morto a 94 anni #ArrigoLevi. È stato inviato e poi direttore de @LaStampa. Lo ricor… - tusciaweb : Lutto nel giornalismo, è morto Arrigo Levi Roma - E' morto a 94 anni il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Nato… -