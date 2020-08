L'ondata di agosto: ecco perché aumentano i contagi (Di lunedì 24 agosto 2020) Erano 1.273 in totale i positivi il 23 maggio scorso, quando dopo la fine del lockdown la scia lunga della fase acuta dell'epidemia da si faceva ancora sentire. Soprattutto nel Nord Italia ma anche in ... Leggi su leggo

AlfonsoAlfonsi2 : Tamponi a Go Go ! per risultare positivi da asintomatici. Il 30 agosto appuntamento con la scienza, Crisanti del Go… - VaniaDelli : RT @Leonardobecchet: Il 1 Agosto abbiamo raggiunto il minimo di ricoverati #Covid_19 con sintomi (705) in Italia. Oggi siamo tornati a 883… - RobertoPieralli : Lopalco: 'I casi Covid di luglio e agosto in Puglia sono l'innesco della seconda ondata' | L'HuffPost - RominaGiovanno1 : RT @gustinicchi: NEWS DAL TRUMAN SHOW LA FALSA PROPAGANDA DELLA SECONDA ONDATA DI CONTAGIATI IN ITALIA SPIEGATA CON LA MATEMATICA! Vediam… - selinapersonal : RT @gustinicchi: NEWS DAL TRUMAN SHOW LA FALSA PROPAGANDA DELLA SECONDA ONDATA DI CONTAGIATI IN ITALIA SPIEGATA CON LA MATEMATICA! Vediam… -