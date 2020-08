Incendio in casa a Cogliate, 6 persone medicate, 2 ustionati | VIDEO (Di lunedì 24 agosto 2020) Sono in totale 6 le persone che hanno avuto bisogno di assistenza medica questa mattina dopo il drammatico Incendio scoppiato all’interno di un’abitazione in via Volta. Le fiamme sono partite dall’ultimo piano di una villa su 3 livelli, secondo la prima ricostruzione a causa di un corto circuito, forse del caricatore di un telefono cellulare. … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Incendio in casa a Cogliate, 6 persone medicate, 2 ustionati VIDEO proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario

Un uomo di 44 anni , riferisce il 118, ha riportato ustioni di primo grado al volto e un altro di 85 anni ustioni di secondo grado Un incendio è divampato questa mattina in un'abitazione di Cogliate ( ...

