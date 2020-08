Iliad cerca dipendenti per creare la propria infrastruttura di rete fissa (Di lunedì 24 agosto 2020) Da tempo si parla del possibile esordio di Iliad nel settore della telefonia fissa nel nostro Paese e pare sia sempre più vicino L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Iliad cerca

4fan.it

La rete fissa di Iliad è sempre più vicina, a quanto pare. Non è più un'indiscrezione, già lo si sa da diverso tempo, visto che lo stesso operatore francese lo ha dichiarato ufficialmente, annunciando ...Iliad continua a resta in cima alle classifiche di gradimento degli utenti con le sue iniziative low cost in grado di coniugare soglie di consumo molto vantaggiose e costi da ribasso. Il provider fran ...