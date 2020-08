Il sindaco di Castel di Sangro: “Il ritiro è cominciato bene, c’è il giusto rigore che vale per tutti” (Di lunedì 24 agosto 2020) il sindaco di Castel di Sangro, Angelo Caruso, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi la squadra di Gattuso ha iniziato il ritiro estivo nella cittadina abruzzese. “I tifosi del Napoli sono stati straordinari, hanno trasmesso in maniera seriosa calore alla squadra. Il ritiro è cominciato bene, c’è il giusto rigore che vale per tutti. Ci saranno circa 10 mila tifosi quotidianamente. Bisognerà vedere il fine settimana. Siamo a lunedì e c’è già una presenza consistente, nel weekend solitamente la gente si sposta di più quindi crescerà ancora il numero. A fine settimana potremo fare bene i conti”. Su De ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il sindaco di Castel di Sangro: “Il ritiro è cominciato bene, c’è il giusto rigore che vale per tutti” A Radio Kiss… - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Castel di Sangro, il sindaco: “Ci saranno 10 Mila tifosi al giorno… - tuttonapoli : Sindaco Castel di Sangro: 'Ci aspettiamo 10mila tifosi al giorno! ADL? Ha un grande merito' - MondoNapoli : Castel Di Sangro, il sindaco: 'Ci aspettiamo circa 10mila presenze al giorno. Abbiamo preparato una grande accoglie… - news24_napoli : Castel di Sangro, il sindaco: “Napoli, tifosi splendidi! De Laurentiis… -