Gabriel Garko: "Una persona si spaccia per me: denuncerò tutto" (Di lunedì 24 agosto 2020) Gabriel Garko non ci sta più e annuncia la sua battaglia contro i profili fake. Ce n'è uno, in particolar modo, che continua a spacciarsi per l'attore finendo per insultare e minacciare gli altri utenti. Venuto a conoscenza del fatto, il 40enne ha deciso di prendere provvedimenti:"L'istinto sarebbe quello di iniziare con delle parolacce, ma non lo farò. Come già scritto qualche giorno fa, una persona probabilmente lobotomizzata e senza una vita, insulta e minaccia spacciandosi per me. L'unico mio profilo è e rimarrà solo questo. Di seguito la foto del profilo fake. Buona serata a tutti tranne che al lobotomizzato". 24 agosto 2020 11:05. Leggi su blogo

