E' morto Arrigo Levi (Di lunedì 24 agosto 2020) E’ morto il giornalista e scrittore Arrigo Levi. Aveva 94 anni. E’ stato corrispondente del Corriere della Sera e del Giorno. Per due anni ha condotto il telegiornale alla Rai e poi è passato alla Stampa come inviato e poi direttore de “La Stampa”. E’ lo stesso quotidiano torinese a dare notizia della sua scomparsa.È stato consigliere per le relazioni esterne del Quirinale con Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. Leggi su huffingtonpost

