Dramma a Cosenza, donna incinta muore in ospedale: 11 indagati (Di lunedì 24 agosto 2020) A Cosenza una donna incinta di sei mesi muore dopo il ricovero in ospedale: indagati 11 tra medici ed infermerie per il Dramma Perde la vita insieme al proprio bambino una donna di 34 anni, Mariangela Simona Colonnese, incinta di sei mesi. La donna una settimana fa si era presentata all’ospedale Annunziata di Cosenza per forti dolori addominali. Dopo una prima visita la donna era stata dimessa, ma giovedì è di nuovo tornata in ospedale per il riacutizzarsi dei dolori. A seguito del ricovero Mariangela non ce l’ha fatta ed è deceduta nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale calabrese. ... Leggi su bloglive

