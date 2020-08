De Laurentiis: «Grazie a Gattuso non siamo a semi riposo come è successo nel recente passato» (Di lunedì 24 agosto 2020) Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha con cesso la sua prima intervista a radio Kiss Kiss dopo il primo allenamento della squadra a Castel di Sangro in cui ha colto l’occasione anche per rinnovare la sua fiducia a Gattuso: “Grazie a Gattuso, qui non si fanno sconti a nessuno, per esprimere questo spirito di appartenenza bisogna dare tutto, non bisogna essere a semi riposo come è successo nel recente passato.” L'articolo De Laurentiis: «Grazie a Gattuso non siamo a semi riposo come è successo nel recente ... Leggi su ilnapolista

napolista : #DeLaurentiis: «Grazie a #Gattuso non siamo a semi riposo come è successo nel recente passato» Il presidente del N… - fabiobird1 : @TolliVincenzo Situazione #Gabriel Se arriva: ' questo è fortissimo vedrete grande de laurentiis grazie di esiste… -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Grazie De Laurentiis: «Grazie a Gattuso non siamo a semi riposo come è successo nel recente passato IlNapolista Napoli, De Laurentiis: "Inutile spendere se giochiamo a porte chiuse. Su Osimhen..."

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha raggiunto la sede del ritiro di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue prime ...

ADL a KK: "Diamo tempo ad Osimhen! Stadi chiusi una str****ta! Maglia? Il rosso scelta condivisa, su Ceferin..."

Prime parole di Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli si è trovato oggi per il primo giorno. Prime parole di Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Castel di Sangro, dove i ...

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che ha raggiunto la sede del ritiro di Castel di Sangro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue prime ...Prime parole di Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Castel di Sangro, dove il Napoli si è trovato oggi per il primo giorno. Prime parole di Aurelio De Laurentiis dal ritiro di Castel di Sangro, dove i ...