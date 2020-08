Contagi a quota 1.200, salgono i ricoveri Rebus scuola: troppi prof nell'età a rischio (Di lunedì 24 agosto 2020) II 40 per cento dei docenti e dei bidelli ha più di 55 anni. Secondo le misure in vigore, potrebbe chiedere di non andare in classe. Leggi su quotidiano

AlbertoBagnai : Ma poi perché “quota mille” sarebbe il discrimine fra apertura e chiusura? Per chi è stato nel Dibattito è più semp… - RaiNews : #Coronavirus, continua l'impennata dei contagi in #Italia. Per la prima volta dal 12 maggio si torna a superare quo… - TgLa7 : ??#coronavirus superata quota 1000 contagi oggi in Italia (1.071 casi). 3 morti e 243 guariti - infoitinterno : Contagi a quota 1.200, salgono i ricoveri Rebus scuola: troppi prof nell’età a rischio - Shlomo_75_ : @puntina00 @MaggicaPolly Essere fiduciosi è bello. Esserlo quando i contagi superano la quota mille al giorno perch… -