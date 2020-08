Berger: "Fossi in Vettel direi addio alla F1" (Di lunedì 24 agosto 2020) ROMA - Il weekend di Spa ormai è alle porte e potrebbe essere decisivo per definire il futuro di Sebastian Vettel. Il quattro volte iridato ha ufficializzato l'intenzione di non preseguire il proprio ... Leggi su corrieredellosport

A dare una chiave di lettura sul tema è stato Gerhard Berger, attuale capo del DTM, che intervistato da Sky Sports Deutschland, ha consigliato a Sebastian di ritirarsi: "A meno ...

