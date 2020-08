Ballando con le Stelle ai tempi del Covid-19: che cambia (Di lunedì 24 agosto 2020) Manca poco alla nuova edizione di Ballando con le Stelle e i tempi non sono dei migliori. Ecco come lo staff del programma si attrezza per ridurre il rischio di contagi. Ballando con le Stelle 2020 sta per tornare, per la prima volta la trasmissione si troverà alle prese con il problema del Coronavirus. Per arginare il rischio del contagio sono state imposte delle misure ferree che possano garantire la sicurezza di tutto lo staff. Ai tempi del Covid-19 il programma è come “Una squadra di calcio”, queste le parole usate da Milly Carlucci per definire la situazione. Lo show di Rai 1 avrebbe dovuto andare in onda lo scorso marzo, ma la situazione era talmente compromessa che lo si è fatto slittare. Per guardare la nuova edizione dello ... Leggi su bloglive

