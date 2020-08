Aspettando la Gamescom 2020, pronti annunci anche nel pre-show? (Di lunedì 24 agosto 2020) La Gamescom 2020 sarà come sempre uno degli eventi principali per quanto concerne le novità in arrivo dal mondo dei videogiochi. Anzi, anche forse più del solito. E questo lo si deve al periodo particolare che stiamo vivendo, che rende necessaria l'attuazione di misure straordinarie in materia di distanziamento. Come già altri eventi prima di questo, anche la Gamescom 2020 si svolgerà in formato digitale/telematico. Per assistere allo spettacolo sarà quindi necessaria una connessione stabile e il tutto sarà fruibile comodamente dal divano di casa propria. Non sarà come assistere live, certo, ma è pur sempre un modo pratico per permettere agli addetti ai lavori di far sfoggio delle proprie nuove creazioni. E l'evento ... Leggi su optimagazine

Tramite il suo profilo Twitter, il giornalista videoludico conduttore dei The Game Awards e ideatore del Summer Game Fest Geoff Keighley ha diffuso qualche interessante dettaglio sulla Opening Night L ...

Fra pochi giorni inizierà la Gamescom 2020, seppure con un formato differente rispetto al solito. Come annunciato mesi fa infatti la fiera di Colonia quest’anno sarà interamente digitale, lasciando la ...

