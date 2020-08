Aggredito e picchiato in strada: calci e pugni per un cellulare e 30 euro (Di lunedì 24 agosto 2020) I carabinieri della Stazione Torino Barriera Milano hanno arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di rapina e lesioni personali, due uomini marocchini che nella serata di venerdì 21 agosto hanno ... Leggi su torinotoday

fanpage : Siamo alla follia - gerria63 : @abesibe @unoconlabarba A Bologna la Via inesistente dove in Anagrafe registrano i senza fissa dimora si chiama: Vi… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: #Bari Aggredito e picchiato autista Amtab, arrestato pregiudicato 42enne #ioseguoTgr - TgrRaiPuglia : #Bari Aggredito e picchiato autista Amtab, arrestato pregiudicato 42enne #ioseguoTgr - lightmoon972 : RT @fanpage: Siamo alla follia -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredito picchiato Aggredito e picchiato in strada: calci e pugni per un cellulare e 30 euro TorinoToday Rifiuta di acquistare la droga, viene picchiato e rapinato

SANTA MARGHERITA LIGURE - I carabinieri hanno arrestato a Santa Margherita due italiani accusati di avere rapinato e ferito una persona lo scorso 13 agosto durante la movida. I due, 41 e 43 anni, avre ...

Santa Margherita, si rifiuta di acquistare la droga: picchiato e rapinato

I due malviventi rintracciati dai carabinieri, l'uomo è stato preso a calci e pugni quando ha minacciato di chiamare le forze dell'ordine I carabinieri hanno arrestato a Santa Margherita due italiani ...

SANTA MARGHERITA LIGURE - I carabinieri hanno arrestato a Santa Margherita due italiani accusati di avere rapinato e ferito una persona lo scorso 13 agosto durante la movida. I due, 41 e 43 anni, avre ...I due malviventi rintracciati dai carabinieri, l'uomo è stato preso a calci e pugni quando ha minacciato di chiamare le forze dell'ordine I carabinieri hanno arrestato a Santa Margherita due italiani ...