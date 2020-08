Agente spara 7 colpi alla schiena a un afroamericano, nuovo video shock (Di lunedì 24 agosto 2020) Un nuovo video shock indigna l’America. Un afroamericano di 29 anni, Jacob Blake, viene colpito alla schiena da almeno sette colpi di arma da fuoco sparati da un Agente. La rabbia scoppia immediata in strada, ricordando quanto accaduto per George Floyd. L’ennesimo caso di violenza si è verificato a Kenosha, in Wisconsin, a circa 100 chilometri da Chicago. Le immagini riprese con un telefonino mostrano il ragazzo, che aveva cercato di intervenire in un “incidente domestico”, in un’area residenziale che si avvicina a un Suv mentre tre agenti lo seguono passo passo. Blake apre lo sportello dell’auto e cerca di entrare quando uno dei poliziotti lo afferra per la maglietta e gli ... Leggi su huffingtonpost

