Zero contagi, la prima volta in 6 mesi «Bergamo non dimentica, siate prudenti» (Di domenica 23 agosto 2020) Nelle ultime 24 ore nessun caso positivo in Bergamasca: ci vogliono però 40 giorni con nessun tampone positivo per mettere la parola fine alla pandemia da coronavirus. Il coordinatore degli infermieri della Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni: bardati come a marzo e l’attenzione resta alta. «Rispettate gli altri». Leggi su ecodibergamo

