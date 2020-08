Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 (Di domenica 23 agosto 2020) ROMA – Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo è stata la società Bologna Calcio in una nota pubblicata sul sito ufficiale, nella quale si legge: “Sinisa Mihajlovic, rientrato venerdì a Bologna, è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico, che è assolutamente asintomatico, resterà in isolamento per le prossime due settimane, come previsto dal Protocollo Nazionale. Sono stati effettuati in questi giorni anche i tamponi sul gruppo squadra della Primavera, risultati tutti negativi. Domani saranno effettuati i test sui giocatori e i collaboratori della Prima squadra”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Covid-19 VIDEO | ‘The Batman’, il primo trailer con Robert Pattinson nei panni dell’Uomo Pipistrello Coronavirus, boom di contagi di rientro: verso intesa tra Lazio e Sardegna Musumeci firma l’ordinanza: “Domani via i migranti dalla Sicilia” Coronavirus, Speranza: “Non ci sarà un nuovo lockdown” Scuola, il ministero apre all’utilizzo delle paritarie per spazi aggiuntivi Leggi su dire

DaRonz82 : “Sinisa Mihajlovic è stato sottoposto al tampone di controllo per il Covid-19 ed è risultato positivo. Il tecnico,… - marcoconterio : ??Sinisa #Mihajlovic tecnico del #Bologna è positivo al #Covid_19. Asintomatico è in isolamento. @TuttoMercatoWeb - Agenzia_Ansa : Sinisa Mihajlovic positivo al Covid. Asintomatico, resterà in isolamento #ANSA - Birobiro72 : RT @NonEvoluto: ??Sinisa #Mihajlovic positivo al test per il #coronavirus. Vista la sua recente storia, una notizia che non ci lascia per n… - ChryCalle : RT @NonEvoluto: ??Sinisa #Mihajlovic positivo al test per il #coronavirus. Vista la sua recente storia, una notizia che non ci lascia per n… -