Simona Ventura, parole commoventi per i figli: la sua dedica (Di domenica 23 agosto 2020) Questo articolo . Simona Ventura stavolta ha volute toccare le corde dei sentimenti. Ecco una bellissima e commovente dedica per i suoi figli. Simona Ventura è senza alcun dubbio una delle protagoniste più note, conosciute e amate del mondo della televisione italiana. La conduttrice però ha fatto discutere e chiacchierare anche per la sua vita privata e sentimentale, … Leggi su youmovies

toysblogit : Simona Ventura, struggente dedica ai figli: 'Siete sempre stati l'essenza della mia vita' - gossipblogit : Simona Ventura, struggente dedica ai figli: 'Siete sempre stati l'essenza della mia vita' - framobasta : Lei palesemente un mix tra simona ventura e antonella elia - mamozambo : @Simo_Ventura Che bei figli Simona! Complimenti di cuore?? - Alfredi68773124 : @Simo_Ventura SIMONA IO STO ASPETTANDO DA MARZO LA CASSA INTEGRAZIONE..TU RIGENERATI IO OGNI GIORNO ME DEVO INVENTA… -