Rt: Puglia 0,8 Indice di trasmissibilità corona virus (Di domenica 23 agosto 2020) Di Francesco Santoro: Decremento dell’Indice di trasmissibilità del coronavirus in Puglia, che tocca quota 0.8 (la scorsa settimana era 1.14) e dopo quindici giorni torna sotto la soglia di guardia. L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infettata dal nuovo virus, e supera l’1 in Umbria (1.34), Abruzzo (1.24), Veneto (1.21), Lombardia (1.17) e Campania (1.02). Secondo l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute, «si conferma un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la terza settimana consecutiva con una incidenza cumulativa (dati flusso Iss) negli ultimi 14 giorni (periodo 3 agosto-16 agosto) di 9.65 per 100.000 abitanti, in ... Leggi su noinotizie

Susannagr17 : Coronavirus, in Puglia altri 12 contagi: è tra le 9 regioni con più elevato Rt (indice di trasmissibilità)… -