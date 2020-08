Rinnovo Ibra, parla Raiola: “È una questione di stile, non di soldi. Donnarumma…” (Di domenica 23 agosto 2020) L'impatto di Zlatan Ibrahimovic sulla stagione rossonera è sotto gli occhi di tutti. Lo svedese ha segnato 11 gol da gennaio trascinando letteralmente i compagni facendoli crescere sia dal punto di vista tattico sia da quello tecnico.Rinnovo Ibra-MILAN: LE PAROLE DI Raiolacaption id="attachment 942415" align="alignnone" width="300" Raiola (Getty Images)/captionIn queste ore però sembra complicarsi il Rinnovo tra il centravanti e Milan e a tal proposito Raiola ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni: "Domani al raduno non ci sarà. La trattativa finché esiste è una buona cosa, stiamo parlando ma non abbiamo ancora un accordo. Non è questione di soldi, ma di convinzione, di ... Leggi su itasportpress

