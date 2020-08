Prato, crolla ampia parte di un cornicione, paura in strada (Di domenica 23 agosto 2020) paura in strada a Prato. Un'ampia porzione del cornicione di un palazzo è finita in strada a Viaccia. E' accaduto nel primo pomeriggio di domenica 23 agosto . Complice la giornata festiva e il caldo ... Leggi su lanazione

qn_lanazione : Crolla cornicione in strada a #Prato - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Crolla il cornicione di tre case a Viaccia. La rabbia dei residenti: 'E' colpa delle v… - emmashands : RT @maristelladicor: @emmashands Il finale sella terza stagione oppure quando Derek crolla e lancia l'anello nel prato ???? - maristelladicor : @emmashands Il finale sella terza stagione oppure quando Derek crolla e lancia l'anello nel prato ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Prato crolla Prato, crolla ampia parte di un cornicione, paura in strada La Nazione Prato, crolla ampia parte di un cornicione, paura in strada

Prato, 23 agosto 2020 - Paura in strada a Prato. Un'ampia porzione del cornicione di un palazzo è finita in strada a Viaccia. E' accaduto nel primo pomeriggio di domenica 23 agosto. Complice la giorna ...

Coronavirus, continua aumento nuovi casi in Italia: 1.071 nelle ultime 24h. Crolla età media nell’ultimo mese: 32 anni

Continua l’aumento dei nuovi casi di coronavirus in Italia: 1.071 nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino odierno del ministero della salute. Ieri l’aumento era stato di 947 casi. Oltrepassata così ...

Prato, 23 agosto 2020 - Paura in strada a Prato. Un'ampia porzione del cornicione di un palazzo è finita in strada a Viaccia. E' accaduto nel primo pomeriggio di domenica 23 agosto. Complice la giorna ...Continua l’aumento dei nuovi casi di coronavirus in Italia: 1.071 nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino odierno del ministero della salute. Ieri l’aumento era stato di 947 casi. Oltrepassata così ...