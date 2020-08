Per la sorella, Trump crudele e bugiardo (Di domenica 23 agosto 2020) WASHINGTON, 23 AGO - Un uomo "crudele", "bugiardo", "ipocrita", "senza principi", che "non legge": così l'ex giudice federale Maryanna Trump Barry, sorella di Donald Trump, descrive il fratello, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La sorella di Donald Trump, l'ex giudice federale Maryanne Trump Barry, ha definito il presidente degli Stati Uniti "crudele", "bugiardo", "senza principi" e quindi "inaffidabile": i giudizi sono cont ...

