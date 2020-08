Per i vescovi sull'aborto è stata superata la linea rossa (Di domenica 23 agosto 2020) AGI - Sembra che le disposizioni del ministero della salute sull'uso della Ru486 abbiano segnato il superamento di una linea rossa, quella che l'episcopato italiano aveva tracciato per indicare il limite massimo della tollerabilità. Adesso che si è arrivati a quello che i cattolici definiscono l'aborto fai da te gli argini sembrano rompersi. Attenzione, non si tratta di una semplice manovra contro un provvedimento ministeriale considerato e apertamente definito anticostituzionale nel metodo, nonché contra legem nel merito. Si tratta della apparente - chissà se definitiva - rottura di uno schema pluridecennale, quello che vedeva la Chiesa italiana spettatrice distaccata ma interessata ... Leggi su agi

