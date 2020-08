Musumeci chiude tutto, ma non ha le chiavi (Di domenica 23 agosto 2020) Via i migranti dalla Sicilia, ma dove trasferirli? Chi vuole accoglierli? La soluzione per rispondere alla presa di posizione - “comprensibile, data le difficoltà e la complessità della situazione” - del presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, esiste, ma non è di facile né di immediata attuazione, spiegano dal Viminale. Il governatore ha però, con un’ordinanza (priva di valore perché non rientra nelle sue competenze), dato tempo fino a tutto lunedì per una soluzione o si procederà, nelle sue intenzioni, alla chiusura degli ingressi e allo svuotamento degli hotspot siciliani.“Far defluire i migranti sottoposti a tampone, quindi con la quarantena ormai alle spalle, dall’isola verso altre zone del Paese è reso difficile dalla, almeno per ora, scarsa ... Leggi su huffingtonpost

