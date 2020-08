Cacciari duro con Musumeci: “Questi presidenti sono un delirio di onnipotenza” (Di domenica 23 agosto 2020) “Credo che questi presidenti di Regione siano in una sorta di delirio di onnipotenza, non credo che sia nei loro poteri decidere se chiudere o meno le frontiere delle Regioni, se chiudere o meno dei centri di accoglienza che, mi pare, siano gestiti dal Ministero dell’Interno o comunque dallo Stato”. Lo ha dichiarato Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia, in merito all’ultima ordinanza del governatore siciliano sui migranti e il divieto di ingresso sull’isola. “Se vi sono dei centri di accoglienza che sono della Regione, il Presidente della Regione potrà anche decidere qualcosa – ha detto all’Adnkronos – Certamente poi sarà compito di altri decidere dove collocare queste persone, ma non credo che i centri di accoglienza delle regione ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Cacciari duro Cacciari duro con Musumeci: "Questi presidenti sono un delirio di onnipotenza" Sportface.it Venezia senza crociere per tutto il 2020: protestano i lavoratori, il movimento "No Grandi navi" canta vittoria

Nessuna grande nave passerà per Venezia fino a fine anno. La notizia, comunicata ufficialmente qualche giorno fa dalle compagnie crocieristiche Msc e da Costa Crociere, è stata accolta come una vittor ...

Nessuna grande nave passerà per Venezia fino a fine anno. La notizia, comunicata ufficialmente qualche giorno fa dalle compagnie crocieristiche Msc e da Costa Crociere, è stata accolta come una vittor ...