Sport: anche la Juve su Leo Messi (Di sabato 22 agosto 2020) Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Sport, Leo Messi sarebbe conteso dall’Inter, dal Psg e dalla Juventus. “Inter, Juventus e Paris Saint Germain pronte a darsi battaglia per Lionel Messi, sempre più orientato a lasciare il Barcellona“. Sport scrive che Messi non considera più il Barcellona competitivo a livello internazionale e che i club italiani, favoriti dal regime fiscale vigente nel Paese, sono in vantaggio sul Psg e sui club di Premier. In particolare, tra le italiane interessate a Messi ci sarebbe adesso anche la Juventus, attirata dall’idea di affiancare il fenomeno del Barcellona a Cristiano Ronaldo. Ma per la Vecchia Signora un ostacolo è rappresentato dal ... Leggi su ilnapolista

Esordio sulla Peugeot 208 Rally4 per Paolo Andreucci ed Anna Andreussi, reduci dalla vittoria sugli sterrati del Valtiberina. Ora il ritorno nel CIR al Rally Il Ciocco Li abbiamo appena visti vincere ...

Spezia, dopo la storia è il futuro da scrivere

Sport - Il patron Volpi indeciso se restare o vendere. In dubbio anche il tecnico Italiano. Un trionfo, al termine di una stagione pazzesca per lo Spezia, sofferta ed intensa e forse per questo ancora ...

